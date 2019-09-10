Пхеньян принял рекомендации Сеула в вопросах сотрудничества по проблеме разделённых семей

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Пхеньян принял рекомендации Сеула начать двустороннее сотрудничество для решения проблем, связанных с разделёнными семьями. В письме, направленном в Совет ООН по правам человека, Север согласился с рекомендацией Сеула работать совместно для фундаментального решения проблем, связанных с разделёнными семьями, и выполнения соглашений, достигнутых на межкорейских саммитах. Этот шаг последовал после того, как Север получил в общей сложности 262 рекомендации от 94 государств-членов ООН по улучшению ситуации с правами человека в ходе Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека, который проходил в начале мая. 132 рекомендации Север готов принять. Отвергнутые рекомендации касаются проблемы похищенных южнокорейских граждан и военнопленных, а также политических лагерей и принудительного труда