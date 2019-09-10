Спецпредставитель РК Ли До Хун посетит Китай

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Специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун посетит Пекин, где встретится в четверг с замминистра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэем. Как сообщили в южнокорейском МИД, состоится обмен мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове и путях активизации двустороннего сотрудничества в содействии зашедшему в тупик диалогу между КНДР и США. Ло Чжаохуэй был назначен на должность замминистра, который занимается, в частности, вопросами Азии, включая ядерную проблему Северной Кореи, но Пекин пока официально не назначил его своим посланником по северокорейским проблемам. Он сопровождал министра иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Пхеньян.