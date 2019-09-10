Обслуживающий персонал скоростных поездов KTX и SRT начал забастовку

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Обслуживающий персонал скоростных поездов KTX и SRT начал в среду, перед национальным праздником Чхусок, всеобщую забастовку. Стюарды планируют бастовать по 16 сентября включительно. В настоящее время обслуживающий персонал скоростных поездов нанимает дочерняя компания Корейской корпорации железных дорог (KORAIL), а сотрудники, отвечающие за безопасность поездов, непосредственно работают в KORAIL. Предполагается, что стюарды лишь оказывают услуги пассажирам и не занимаются вопросами безопасности. Однако они уверяют, что они обеспечивают безопасность пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Поэтому они требуют, чтобы KORAIL нанимала их напрямую. Руководство KTX заявило, что в праздничные дни не будет сбоев в движении поездов, поскольку к обслуживанию пассажиров привлекут сотрудников штаб-квартиры. Руководство SRT также пообещало свести к минимуму любые неудобства, мобилизовав дополнительный персонал.