Майкл Помпео поздравил корейцев с праздником Чхусок

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Госсекретарь США Майкл Помпео направил наилучшие пожелания корейскому народу по случаю предстоящего осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. «От имени правительства США и народа страны хотел бы пожелать народу Южной и Северной Кореи, корейцам во всём мире счастливого праздника Чхусок», - говорится в послании Майкла Помпео. «В период посещений малой родины и обмена подарками нам всем нужно быть благодарным за многие благословения этой жизни». Глава внешнеполитического ведомства США обратил особое внимание на южнокорейско-американские союзнические отношения. «Мы признаём силу нашего союза с РК, которая стоит на прочной основе общих ценностей демократии, свободы и прав человека, общих интересов в мире и процветания», - сказал Майкл Помпео.