Правительство РК призвало МОК запретить использование имперского флага Японии на Олимпийских играх

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Правительство РК направило официальное письмо от имени министра культуры, спорта и туризма Пак Ян У президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом запретить использование Флага Восходящего Солнца во время летних Олимпийских игр в Токио в следующем году. Представитель министерства сказал, что в письме выражено глубокое разочарование и беспокойство по поводу позиции оргкомитета Олимпийских игр в Токио по демонстрации своего Флага Восходящего Солнца во время соревнований. «Мы напомнили историю, стоящую за флагом, и попросили запретить его во время Олимпиады», - говорится в заявлении министерства. В письме указало, что Флаг Восходящего Солнца является символом милитаризма, и он продолжает использоваться крайне правыми организациями в ксенофобских демонстрациях. Представитель министерства также сказал, что этот флаг воспринимается в РК и других азиатских странах как нацистская свастика европейцами. Олимпийская хартия МОК гласит: «Никакая демонстрация или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах, площадках или в других местах». В этой связи использование Флага Восходящего Солнца на Олимпийских играх в Токио противоречит олимпийскому духу.