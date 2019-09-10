В РК продолжается рост кредитования домохозяйств

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В РК продолжается роста объёма кредитования домохозяйств. Как сообщили в среду в Банке Кореи, в августе объём кредитов физических лиц увеличился на 7 трлн 400 млрд вон (6 млрд 210 млн долларов), что является самым высоким показателем ев с октября 2018 года. Объем ипотечных кредитов вырос на 4 трлн 700 млрд вон (3 млрд 940 млн долларов), прочих кредитов — на 2 трлн 700 млрд вон (2 млрд 260 млн долларов). Эксперты отметили, что на увеличение объёма кредитования повлияло снижение учётной ставки, а также регулирование кредитования недвижимости.