Синдзо Абэ произвёл масштабные перестановки в правительстве Японии

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ произвёл 11 сентября самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве: произошла замена сразу 13 министров. Вместо Такэси Иваи пост министра обороны занял бывший министр иностранных дел Таро Коно. Новым главой МИД стал Тосимицу Мотэги, занимавший пост министра по восстановлению экономики. Хиросигэ Сэко на посту министра экономики, торговли и промышленности сменил заместитель министра финансов Иссю Сугавара. Министром охраны окружающей среды стал Синдзиро Коидзуми, сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Свои посты в правительстве сохранили вице-премьер, министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.