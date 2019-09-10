В праздничные дни королевские дворцы и музеи можно посетить бесплатно или скидкой

В выходные дни по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, которые длятся с 12 по 15 сентября, королевские дворцы в Сеуле и государственные музеи можно посетить бесплатно или со скидкой. Это решение является частью усилий правительства по продвижению внутреннего туризма. Королевские дворцы в Сеуле, королевские гробницы династии Чосон, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в столице и прилегающих районах основные объекты культурного наследия, экспозицию Национального музея современного искусства можно осмотреть бесплатно. На входные билеты в Национальный музей науки введена 50-процентная скидка. Национальные парки в горах Пукхансан и Чирисан можно посетить с 30-процентной скидкой.