Более 200 граждан РК получили сертификаты, подтверждающие статус их поездок в КНДР

Photo : KBS News

Более 200 южнокорейских граждан получили официальные сертификаты, подтверждающие, что их поездки на Север были одобрены правительством, после того, как США ужесточили визовые требования для тех, кто ранее посещал КНДР. Об этом сообщили в четверг в министерстве по делам воссоединения РК. В августе в США было введено в действие новое визовое правило, согласно которому, лица, посетившие КНДР с марта 2011 года, не имеют права на безвизовый въезд в страну. Тем, кто по новым правилам должен получать визу в США, правительство РК выдаёт сертификаты, подтверждающие цель поездки. По данным министерства, в период с 16 августа по 10 сентября в режиме онлайн было выдано 196 сертификатов. Пять сертификатов выданы заявителям лично до введения в действие системы онлайн-сертификатов.