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В мире

Представитель США в МАГАТЭ: Вашингтон готов возобновить переговоры с Пхеньяном

Write: 2019-09-12 13:35:07Update: 2019-09-12 14:51:28

Представитель США в МАГАТЭ: Вашингтон готов возобновить переговоры с Пхеньяном

Photo : YONHAP News

Вашингтон готов возобновить переговоры с Пхеньяном. Об этом заявила представитель США при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Джеки Уолкотт, выступая в среду на заседании Совета директоров МАГАТЭ в Вене. Он подчеркнула, что переговоры направлены на то, чтобы помочь Пхеньяну выполнить свои обещания, в том числе по полной денуклеаризации. Пока Север не предпринял значимых действий по ликвидации программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Джеки Уолкотт назвала такие действия  единственным способом обеспечения безопасности и процветания. Между тем, готовность США к «конструктивным переговорам» с Севером не означает отказа от требования выполнять международные обязательства,- подчеркнула Джеки Уолкотт. 
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