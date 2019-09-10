Представитель США в МАГАТЭ: Вашингтон готов возобновить переговоры с Пхеньяном

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Вашингтон готов возобновить переговоры с Пхеньяном. Об этом заявила представитель США при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Джеки Уолкотт, выступая в среду на заседании Совета директоров МАГАТЭ в Вене. Он подчеркнула, что переговоры направлены на то, чтобы помочь Пхеньяну выполнить свои обещания, в том числе по полной денуклеаризации. Пока Север не предпринял значимых действий по ликвидации программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Джеки Уолкотт назвала такие действия единственным способом обеспечения безопасности и процветания. Между тем, готовность США к «конструктивным переговорам» с Севером не означает отказа от требования выполнять международные обязательства,- подчеркнула Джеки Уолкотт.