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Южнокорейские эксперты примут участие в расследовании причин крушения сухогруза Golden Ray

Write: 2019-09-12 13:47:02Update: 2019-09-12 16:46:05

Южнокорейские эксперты примут участие в расследовании причин крушения сухогруза Golden Ray

Photo : YONHAP News

Четверо южнокорейских экспертов отправились в США для участия в расследовании причин аварии сухогруза Golden Ray у восточного побережья США. Об этом сообщили в четверг в министерстве морского и рыбного хозяйства РК. Совместно с экспертами береговой охраны США и Национального совета по безопасности на транспорте они попытаются определить причину аварии недалеко от порта Брансуик штата Джорджия.  Сухогруз Golden Ray водоизмещением 71 тыс тонн, на борту которого находились около 4 тыс. автомобилей, опрокинулся в воскресенье у побережья штата Джорджия.  Береговая охрана США спасла 19 из 23-х членов экипажа вскоре после аварии, а через 41 час смогла спасти последних четверых южнокорейских граждан, заблокированных в машинном отделении. 
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