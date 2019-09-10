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РК и Болгария договорились активизировать экономическое сотрудничество, включая инвестиции и торговлю, в рамках усилий по укреплению двусторонних отношений. Договорённость достигнута в ходе состоявшегося в среду в Сеуле второго заседания совместного комитета по экономическому сотрудничеству. В нём приняли участие замминистра иностранных дел РК по экономическим вопросам Юн Ган Хён, его болгарский коллега Лучезар Борисов и представители МИД обеих стран. Стороны обсудили совместные усилия по развитию сотрудничества в областях туризма, культуры, образования, науки и информационных технологий. Южнокорейская сторона обратилась к Болгарии с просьбой оказать содействие южнокорейским компаниям в выходе на болгарский рынок, а также поддержать позицию Сеула в противостоянии японским экспортным ограничениям. Болгарская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в увеличении южнокорейских инвестиций. Первое заседание совместного экономического комитета состоялось в Софии в 2015 году.