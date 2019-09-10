РК и ОАЭ укрепляют сотрудничество в атомной энергетике

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РК и Объединённые Арабские Эмираты договорились совместно искать пути для выхода на мировой рынок атомной энергетики. Как сообщили в среду в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, 10 сентября подписаны меморандумы о взаимопонимании между Корейской электроэнергетической корпорацией (KEPCO) и Barakah One Company, которая является совместным предприятием, созданным KEPCO и Корпорацией атомной энергии ОАЭ. Южнокорейский консорциум сооружает четыре реактора на АЭС «Барака» в 270 км от Абу-Даби с 2012 года. Строительство первого реактора завершено в прошлом году.