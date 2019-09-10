Ван И: Китай приветствует сигнал КНДР о готовности возобновить переговоры с США

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Китай приветствует позитивный сигнал КНДР о готовности возобновить переговоры с США по ядерным вопросам. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой. 9 сентября замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян готов к возобновлению переговоров с Вашингтоном в конце сентября. Она отметила, что США должны приступать к переговорам с новым подходом. Чхве Сон Хи подчеркнула, что если США вновь будут отталкиваться от устаревших позиций, то контакты сторон могут прекратиться.