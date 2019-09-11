Ким Ён Чхоль: Встречи разделённых семей – главный вопрос в межкорейских отношениях

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Как только межкорейские отношения возобновятся, Сеул поставит на повестку дня организацию встреч разделённых семей. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль, выступая на церемонии, посвящённой осеннему празднику урожая и поминовения предков Чусок. Она состоялась в пятницу в парке Имчжингак в городе Пхачжу провинции Кёнгидо вблизи межкорейской границы. Такие церемонии проводятся с 1970 года, и в них принимают участие проживающие на Юге члены разделённых корейских семей. В сентябре прошлого года Сеул и Пхеньян договорились создать постоянно действующий Центр воссоединения семей, организовать видео- и почтовый обмен между Югом и Севером, но из-за ухудшения межкорейских отношений договорённости не выполнены.