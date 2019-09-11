Треть южнокорейцев преодолевают большие расстояния, чтобы повидаться с близкими в праздник Чхусок

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Порядка 30% южнокорейцев преодолевают большие расстояния, чтобы повидаться с близкими в осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок. 60% едут на короткие расстояния, остальные не могут посетить близких из-за занятости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Корейским институтом транспорта среди 9 тысяч домохозяйств по всей стране. 38% из тех, кто совершает поездки, проводят на родине два дня, 35% - три дня, а порядка 10% планировали вернуться в тот же день. По сравнению с данными прошлогоднего аналогичного опроса, число тех, проводит на родине два дня, увеличилось на 12%, а три дня – на 5%. Как свидетельствуют результаты опроса, 54% респондентов посещают могилы предков в день праздника Чхусок, а 27% сделали это накануне праздника.