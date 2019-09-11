Спецпредставитель РК Ли До Хун провёл переговоры в Пекине

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Специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун встретился в четверг в Пекине с замминистра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэем. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, обсуждалась ситуация на Корейском полуострове в целом. Стороны обратили внимание на недавнее заявление северокорейской стороны о готовности возобновить переговоры с США. Они разделили точку зрения, что северокорейско-американские рабочие переговоры имеют исключительную важность для ядерного разоружения КНДР и установления прочного мира на Корейском полуострове. Участники переговоров подтвердили намерение активизировать совместные усилия для достижения этих целей. Ло Чжаохуэй был назначен в мае на должность замминистра, который занимается вопросами Азии, включая ядерную проблему Северной Кореи, но Пекин пока официально не назначил его своим посланником по северокорейским проблемам. Он сопровождал министра иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Пхеньян.