Президент США готов встретиться с лидером КНДР в «определённый момент»

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Президент США Дональд Трамп готов встретиться до конца года с председателем госсовета КНДР Ким Чон Ыном. Об этом глава Белого дома сообщил в четверг журналистам. «В определённый момент – да», - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос, встретится ли он с главой КНДР в этом году. Северокорейцы «определённо хотят встретиться, я думаю, что это произойдёт», - добавил Трамп. Ранее в тот же день представитель госдепартамента Морган Ортэгус заявила на брифинге, что США будут придерживаться своих требований об окончательной денуклеаризации КНДР. Она подчеркнула, что США готовы к переговорам, но независимо от того, какие переговоры проводятся, цель останется неизменной – безъядерная Северная Корея.