Почти 60% южнокорейцев, зарегистрировавшихся для участия во встречах разделённых семей, уже нет в живых

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Почти 60% южнокорейцев, желающих воссоединиться со своими родственниками на Севере, уже нет в живых. Об этом сообщили в пятницу в министерстве по делам воссоединения РК, отметив, что в 1988 году в списках для участия во встречах разделённых семей было 133.353 человека, а в мае этого года осталось 79.466 человек. При этом возраст 63,8% из них превышает 80 лет. Ранее на этой неделе Пхеньян принял рекомендации Сеула начать двустороннее сотрудничество для решения проблем, связанных с разделёнными семьями. Этот шаг последовал после того, как Север получил в общей сложности 262 рекомендации от 94 государств-членов ООН по улучшению ситуации с правами человека в ходе Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека, который проходил в начале мая.