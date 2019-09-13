Президент РК готовится к южнокорейско-американскому саммиту в Нью-Йорке

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16 сентября президент РК Мун Чжэ Ин вернулся на работу после выходных дней по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Ключевыми словами на эту рабочую неделю администрация президента выбрала «жизнь народа» и «безопасность». Глава государства намерен сосредоточиться на вопросах реформирования системы образования и прокуратуры, на подготовке к сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встрече с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что в ходе саммита стороны обсудят подобный план стимулирования северокорейско-американского диалога. В администрации президента сообщили, что повестка встречи обсуждается. Помимо этого, была отмечена низкая вероятность проведения на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН южнокорейско-японского саммита. Южнокорейские власти не намерены уделять чрезмерное влияние возможной встрече Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ в условиях сохранения Японией прежней позиции отказа от диалога. Мун Чжэ Ин будет находиться в Нью-Йорке в период с 22 по 26 сентября. Его выступление на сессии Генассамблеи ООН запланировано на 24 сентября. В рамках визита в США пройдут встречи Мун Чжэ Ина с генеральным секретарём ООН и лидерами ряда стран мира.