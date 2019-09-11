Президент США встретился с родителями Отто Уормбиера

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14 сентября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме родителей американского студента Отто Уормбиера, который скончался после 17 месяцев нахождения в заключении в КНДР в 2016-2017 годах. Об этом сообщает CNN. Семья студента утверждает, что его гибель связана с пытками, которым он подвергался на Севере. После инцидента близкие Уормбиера принимали активное участие в движении за права человека в КНДР. Примечательно, что ужин Трампа и родителей Отто Уормбиера состоялся через два дня после того, как глава Белого дома заявил о возможности проведения в этом году американо-северокорейского саммита. Между тем, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью CBS заявила, что до настоящего момента никто не мог решить северокорейскую проблему. Она отметила, что правительство США стремится как можно быстрее исправить ситуацию, а в вопросе формирования мира на Корейском полуострове необходимо терпение.