РК примет участие в многонациональных миротворческих учениях в Индонезии

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Южнокорейские военные примут участие в многонациональных миротворческих учениях, которые пройдут в Индонезии с 16 по 20 сентября. Как сообщили в министерстве обороны, в город Богор к югу от Джакарты направлена оперативная группа из 10 офицеров и двух военных наблюдателей. 370 представителей 18 стран примут участие в учебных программах в таких областях как обнаружение и утилизация взрывчатых веществ, проверка безопасности и оказание первой помощи. Южнокорейские военные намерены продемонстрировать высокий уровень выучки и обеспечения отечественных миротворческих сил, применив новейшую боевую экипировку и войсковые транспортные средства.