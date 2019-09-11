Сеул на 25-м месте по дороговизне жизни для иностранцев

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В Сеуле для обеспечения всех условий жизни на новом месте иностранцам требуется больше средств, чем в Токио. На это указывают представленные 14 сентября результаты исследования германской компании Movinga, на основе которых составлен мировой рейтинг условий смены места жительства. Указывается, что в первые три месяца пребывания в южнокорейской столице иностранцу требуется потратить в среднем 7.641 доллар. Эта сумма рассчитана с учётом расходов на временное жильё, поиск постоянного жилья, питание, транспорт, связь и другие. По дороговизне Сеул находится на 25-м месте среди 85 крупнейших городов мира. На первом месте Сан-Франциско - 13.531 доллар. Далее следуют Нью-Йорк, Женева, Гонконг, где показатели выше 10 тыс. долларов. Токио на 26-м месте – 7.617 долларов.