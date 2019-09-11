В рейтинге цен на продукты питания Сеул на шестом месте в мире

Photo : YONHAP News

Сеул занимает шестое место в мире по уровню цен на продукты питания. 16 сентября сайт Numbeo опубликовал итоги соответствующего исследования среди 375 стран и городов. Показатель Сеула составил 105,01 пункта. При расчёте индекса учитывались розничные цены на рынке. Для сравнения используется стоимость продуктов в Нью-Йорке. Другими словами цены на продукты питания в Сеуле на 5,01% выше, чем в Нью-Йорке. Показатель выше столицы РК только в Швейцарии, которая известна высокими потребительскими ценами. На первом месте Цюрих – 130,18 пункта. Далее следуют Базель, Лозанна, Женева и Берн.