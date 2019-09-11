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Южнокорейский экспорт автомобилей растёт пять месяцев подряд. 16 сентября Корейская ассоциация автопроизводителей и министерство промышленности, торговли и энергетики представили данные за август, согласно которым показатель вырос на 4,6% в годовом исчислении, составив 2 млрд 976 млн долларов. Постоянный рост в течение пяти месяцев подряд фиксируется впервые с июня 2017 года. По информации Таможенного управления, с начала года по 10 сентября рост экспорта автомобильной отрасли составил 20%. Количественный показатель за август, вместе с тем, снизился на 3,4%, составив 164.154 автомобиля. Это объясняется снижением спроса на мировом рынке.