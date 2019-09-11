Количество зрителей южнокорейских фильмов сократилось

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В августе в РК отечественные фильмы посмотрело минимальное за семь лет количество зрителей. В Корейском комитете развития кинематографии сообщили, что показатель составил 18 млн человек. Это на 4 млн 200 тыс. зрителей меньше, чем в августе прошлого года. С 2013 по 2018 год отметка превышала 20 млн человек. Спад в этом году объясняется отсутствием премьер с высоким уровнем популярности. Кроме того, в комитете отмечается, что в последнее время выходит множество фильмов с высоким бюджетом, что привело к некоторой «усталости» зрителей.