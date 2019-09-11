Сеул становится музыкальным городом

С этого года в Сеуле каждый сезон будут проходить музыкальные фестивали. Кроме того, появятся площадки, где горожане смогут изучать музыкальные дисциплины. Проект «Глобальный музыкальный город Сеул» опубликован 16 сентября столичной мэрией. В течение пяти лет в его реализацию решено вложить 481,8 млрд вон или 407 млн долларов. В первую очередь весной фестиваль будет посвящён ударным музыкальным инструментам, летом традиционной музыке, осенью – К-РОР, зимой классике. С 6 по 29 сентября на площади Сеула и в национальной фольклорной деревне Пукчхон проводится первый Сеульский фестиваль традиционной музыки. Между тем, к 2023 году в столице будут построены 107 центров культуры, чьи помещения могут быть использованы горожанами для проведения уроков музыки или выступлений. Таким образом, мэрия намерена придать Сеулу имидж музыкального города.