Межкорейские обмены продолжаются

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Межкорейские обмены значительно ослабли, но контакты на неправительственном уровне продолжаются. Об этом говорится в представленном 16 сентября докладе министерства по делам воссоединения. Так, в настоящий момент две Кореи ведут переговоры о проведении чемпионата Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров. Есть контакты по мероприятиям в третьих странах. Среди них Всемирная конференция по вопросам религии и мира (WCRP), которая состоялась в августе в Германии. Стороны контактируют также через совместный пункт оперативной связи в Кэсоне.