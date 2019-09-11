Продажи 23-х компаний пищевой отрасли РК превысили 1 трлн вон

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В прошлом году 23 южнокорейских компании, занятые в пищевой отрасли, зафиксировали продажи выше 1 трлн вон или 844,7 млн долларов. Об этом сообщили в Корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции РК. На первом месте корпорация CJ. Её продажи выросли на 14,8% в годовом исчислении, составив 6 трлн 45,7 млрд вон. Операционная прибыль составила 294,3 млрд долларов. На втором месте Lotte Chilseong – 2,3 трлн вон. Далее следуют Тэсан – 2 трлн 235 млрд вон и Ottogi – 2 трлн 97 млрд вон.