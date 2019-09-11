США ввели санкции против трёх хакерских групп КНДР

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Министерство финансов США внесло в санкционный список три хакерские группы из КНДР. Об этом говорится в представленном 13 сентября документе Управления по контролю за иностранными активами минфина (OFAC). Санкции коснулись хакерских групп Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel. Отмечается, что они проводили кибератаки для поддержки незаконных оружейных и ракетных программ КНДР. Lazarus Group в 2014 года провела кибератаку на Sony Pictures, а также заразила вирусами 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира. Bluenoroff, по данным США, пыталась украсть 1 млрд 100 млн долларов в различных финансовых институтах, в том числе, 80 млн долларов в Центральном банке Бангладеш. Andariel подозревается в преступлениях против правительства РК и инфраструктуры, в том числе, в попытке выкрасть секретную военную информацию.