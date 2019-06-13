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В РК зафиксирован первый случай заражения африканской чумой свиней. 17 сентября в министерстве продовольствия, сельского, лесного хозяйства подтвердили факт обнаружения вируса на ферме в городе Пхачжу провинции Кёнгидо. Ввиду серьёзности ситуации власти ввели 48-часовой запрет на передвижение скота на всей территории страны. Эта мера касается людей, непосредственно занятых работой на свинофермах, а также продукции свиноферм и спецтранспорта, используемого в хозяйствах. Запрет на передвижение действует с 6:30 утра этого дня. Кроме того, принято решение забить не менее четырёх тысяч свиней на ферме, где обнаружен вирус, и двух соседних. Источник проникновения вируса ещё предстоит определить . После вспышки вируса африканской чумы свиней в Китае в августе прошлого года он проник в соседние страны, включая Монголию и Вьетнам. Четыре месяца назад стало известно об обнаружении вируса в КНДР, а в начале июля – в Приморском крае России. Африканская чума свиней - заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Обычно вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было.