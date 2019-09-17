Главы внешнеполитических ведомств США и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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16 сентября госсекретарь США Майкл Помпео провёл телефонный разговор с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги, в ходе которого были затронуты темы денуклеаризации Корейского полуострова, спор между Токио и Сеулом и другие вопросы. Майкл Помпео подчеркнул важность конструктивного диалога для разрешения разногласий Сеула и Токио, подтвердил необходимость достижения полной, необратимой и подконтрольной денуклеаризации КНДР. Поздравив Мотэги с назначением, Помпео отметил прочность союза США и Японии. Он выразил стремление США к продолжению сотрудничества с японским правительством в достижении единой цели по Северной Корее, в решении других региональных и глобальных задач. Майкл Помпео заявил о необходимости скорейшего разрешения противоречий РК и Японии, учитывая важность сотрудничества трёх стран по северокорейскому вопросу.