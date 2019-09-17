Сеул поднял на конференции МАГАТЭ проблему сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

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В Сеуле и других странах региона растут опасения о возможности сброса Японией воды с АЭС «Фукусима-1» в море. Южнокорейские власти впервые заговорили об этой проблеме на международной арене. Так, на 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Австрии, которая стартовала 16 сентября, заместитель министра науки и информационно-коммуникационных технологий РК Мун Ми Ок выступила с речью, затронув вышеуказанную проблему. Она отметила, что в последнее время японские высокопоставленные чиновники неоднократно говорили о неизбежности сброса загрязнённой воды с АЭС в море. Замминистра подчеркнула, что речь идёт о серьёзной проблеме международного масштаба. По её словам, необходимо провести исследование ситуации на АЭС «Фукусима-1», выработав научный и наиболее приемлемый способ решения проблемы. Японский представитель, между тем, подчеркнул важность безопасности, отметив необходимость воздержаться от необоснованной критики. Правительство РК надеется на то, что МАГАТЭ сможет привлечь внимание мировой общественности к данной проблеме.