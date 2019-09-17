Дата начала движения за демократию в Пусане и Масане станет национальным праздником

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С этого года дата движения против авторитарного режима Юсин в октябре 1979 года будет отмечаться в РК в качестве одного из национальных праздников. Речь идёт о движении, которое имело место в Пусане и Масане. Его участники выступали против Конституции «Юсин», узаконившей авторитаризм президента. Поправки в закон о придании знаменательной дате статуса национального праздника были рассмотрены и одобрены 17 июля министерством административного управления и безопасности. 16 октября к 40-летию событий в Пусане и Масане в городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо состоится первая официальная церемония. Эксперты указывают, что события в Пусане и Масане спровоцировали Демократическое движение в Кванчжу 18 мая 1980 года и Демократическое движение 10 июня 1987 года.