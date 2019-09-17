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Несмотря на охлаждение отношений между Сеулом и Токио, поток японских туристов в РК продолжает расти. В представленном 16 сентября докладе министерства юстиции говорится, что в период с июня по август этого года в РК побывали 896 тыс. японцев. Это на 13,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Вместе с тем, темпы роста постепенно снижаются. Так, в июне отметка составляла 20%, в июле 19%, а в августе 4,8%. Общий поток иностранных туристов в указанный период вырос на 15,3%, составив 4 млн 614 тыс. человек. Наибольшая доля пришлась на граждан Китая – 1 млн 641 тыс. человек. Далее следуют японцы и тайваньцы.