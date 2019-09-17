1 октября в Тэгу отпразднуют День национальных вооружённых сил

1 октября на базе ВВС в Тэгу состоится церемония по случаю Дня национальных вооружённых сил. Тема мероприятия з - «Сильная армия вместе с народом». В рамках церемонии планируются вручение наград, показ видеоматериалов, демонстрация новинок боевой техники, вступление лётного подразделения Black Eagle. Будут продемонстрированы истребители F-35A и F-15K, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737, боевые вертолёты Apache и морская авиация. В министерстве обороны сообщили о намерении продемонстрировать возможности армии дать немедленный ответ на любую угрозу. На церемонию планируется пригласить примерно 2.300 человек.