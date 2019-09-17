В РК приступили к разработке новейшего лазерного оружия

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Корейское агентство оборонного развития приступило к разработке новейшего лазерного оружия класса «земля-воздух», которое способно полностью обезвредить малогабаритные боевые дроны. Принцип его действия заключается в направлении лазерного луча на объект. На относительно небольшом расстоянии возможно поражение беспилотных летающих средств или вертолётов. При этом лучи лазера не имеют света и звука. Для работы комплекса требуется только электроэнергия. Стоимость одного выстрела оценивается всего в 2 тыс. вон или 1,5 доллара. На базе технологий прицеливания и ведения цели Агентства оборонного развития проект планируется завершить к 2023 году. Его стоимость составляет 88 млрд вон или 79 млн долларов. Есть планы дальнейшего совершенствования этой системы, вплоть до возможности поражения самолётов и даже спутников.