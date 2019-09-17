Открыт доступ к «секретному острову» Чодо

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С 17 сентября для широкой публики открыт доступ к острову Чодо в городе Кочже провинции Кёнсан-Намдо, который ранее президент РК Мун Чжэ Ин обещал вернуть народу. Остров Чодо был летней президентской резиденцией с 1972 года. Тогда же были введены ограничения на проживание на острове и его посещение. Во время японского протектората над Кореей там размещалась военная база. И вот теперь закрытый остров открыт всем желающим. Для посетителей там подготовлены пляж и дорога для прогулок. Таким образом, Мун Чжэ Ин выполнил одно из своих предвыборных обещаний. Отмечается, что туристы могут подробно осмотреть остров в течение полутора часов. Сама территория летней резиденции и военные объекты исключены из списка общего доступа. От ближайшего порта Чанмок до острова дважды в сутки, пять дней в неделю ходит пассажирское судно. Количество посетителей острова ограничено - 600 человек в день. Мэрия города Кочжэ намерена создать на острове туристический центр.