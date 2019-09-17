Объём прямых покупок на зарубежных рынках вырос в РК на 42%

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В первой половине этого года объём прямых покупок, осуществляемых гражданами РК за рубежом, вырос на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель составил 21 млн 230 тыс. операций. Их общая сумма выросла на 20% до 1 млрд 580 млн долларов. Такой рост объясняется увеличением спроса на китайскую электронику и американские пищевые добавки для здоровья. 46% всех подобных покупок приходятся на американскую продукцию. По этому показателю США всё ещё лидирует. Но отметка, вместе с тем, снизилась на 19% по сравнению с 2016 годом. На втором месте Китай, увеличивший свою долю на 22% до 33%. Среди наиболее востребованных товаров на первом месте пищевые продукты для здоровья. Далее следуют одежда и электроника. Около 70% покупателей товаров на зарубежных рынках это люди в возрасте о 20 до 39 лет.