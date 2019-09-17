Photo : KBS News

В среду в РК зафиксирован второй случай заражения африканской чумой свиней. Как сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, вирус обнаружен на свиноводческой ферме в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо в 48 километрах от города Пхачжу, где днём ранее был зарегистрирован первый случай заболевания. Там забиты 4.700 свиней. Как сообщил представитель министерства, эпидемиологическая связь между фермой в уезде Ёнчхон-гун и фермой в городе Пхачжу не подтверждена. С 6:30 утра вторника в РК действует 48-часовой запрет на передвижение скота на всей территории страны. Шесть уездов провинции Кёнгидо объявлены зоной особого контроля, и в их отношении введён аналогичный трёхнедельный запрет. Хотя африканская чума свиней не вредна для людей, она смертельна и очень заразна для свиней, и в настоящее время лекарства от неё нет. Это заболевание с инкубационным периодом от трёх дней до трёх недель. Обычно вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых.