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Экономика

Сеул официально исключил Токио из списка приоритетных торговых партнёров

Write: 2019-09-18 10:30:51Update: 2019-09-18 17:48:17

Photo : KBS News

Правительство РК официально исключило Японию из списка приоритетных торговых партнёров. Как отмечается в сообщении министерства промышленности, торговли и энергетики, список стран с льготным режимом экспорта стратегических товаров делится на две подгруппы. Одна из них сохраняет льготный формат, а в другую войдут страны, которые применяют систему контроля экспорта, не соблюдая принципы соответствующих международных правил. В данную подгруппу включена Япония. Местные компании, отправляющие стратегические товары в Японию, теперь должны будут представить пять документов, чтобы получить индивидуальное одобрение. Ранее требовалось предоставить три документа. Процесс утверждения также займёт порядка 15 дней, что на 10 дней дольше, чем ранее. 
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