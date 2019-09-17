Спикер Национального собрания РК посетит Словакию, Венгрию и Казахстан

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Спикер Национального собрания РК Мун Хи Санг отправится в среду в зарубежную поездку в ходе которой побывает в трёх странах, а также примет участие в ежегодной встрече парламентских лидеров стран Евразии. В Словакии и Венгрии Мун Хи Сан обсудит со своими коллегами пути укрепления парламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках Вышеградской группой, культурного и политического союза четырёх стран Центральной Европы – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. В Нур-Султане - столице Казахстана – спикер южнокорейского парламента примет участие в четвёртом заседании глав парламентов стран Евразии, которое пройдёт под девизом «Большая Евразия: диалог, доверие, партнёрство».