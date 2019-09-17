МИД России выразил серьёзную озабоченность в связи с нападением северокорейских рыбаков на российских пограничников

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МИД России выразил временному поверенному в делах КНДР в Москве серьёзную озабоченность в связи с вооружённым нападением северокорейских моряков на российских пограничников. Как отмечается в информационном сообщении российского внешнеполитического ведомства, в МИД России был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп. Директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев заявил северокорейскому дипломату, что Россия предпринимает решительные шаги по задержанию совершивших противоправные действия лиц. Он потребовал от Пхеньяна принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем. Чин Чжон Хёп обещал незамедлительно доложить о беседе в МИД в Пхеньян.