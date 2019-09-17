Северокорейские рыбаки напали на российских пограничников

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Экипаж северокорейской рыболовной шхуны, которая вела незаконный промысел в Восточном море, в составе более 45 человек совершил вооружённое нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности. Всего в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Восточном море, исключительной экономической зоне России, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Задержаны около 80 граждан КНДР, находившихся на борту шхун. В последнее время случаи браконьерства рыбаков из КНДР в российских водах Восточного моря у берегов Приморья участились.