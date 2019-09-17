Правительство РК активизирует поддержку индустрии культурных и развлекательных контентов

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Правительство РК объявило во вторник о планах по повышению глобальной конкурентоспособности отечественной индустрии культурных и развлекательных контентов с помощью инвестиций на сумму более 1 трлн вон или 840 млн долларов. В этой связи правительство потратит 450 млрд вон или 378 млн долларов к 2022 году на создание фонда венчурных инвестиций в контент-индустрию под эгидой министерства культуры, спорта и туризма и министерства науки и информационно-коммуникационных технологий. Ведомства также планируют предоставить 740 млрд вон или 621 млн долларов в виде кредитных гарантий разработчикам и производителям различного контента, включая K-pop, K-drama, мультфильмы, онлайн-игры и другой цифровой мультимедийный контент. Об этом министерства сообщили во время мероприятия, проходившего в Корейском агентстве развития креативных контентов. В нём приняли участие президент РК Мун Чжэ Ин, министр культуры, спорта и туризма Пак Ян У, министр науки и информационно-коммуникационных технологий Чхве Ги Ён и примерно 120 представителей из профильных предприятий и учебных заведений. В своей речи Мун Чжэ Ин охарактеризовал контент-индустрию как важный двигатель будущего роста экономики страны.