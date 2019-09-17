Хон Нам Ги: Демографическая проблема приобрела в РК особую серьёзность

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Демографическая проблема приобрела в РК особую серьёзность, оказывая непосредственное влияние на дальнейшую судьбу страны. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая в среду на совещании по вопросам оживления экономики. Он сказал, что правительство разработало четыре ключевые стратегии и 20 политических задач для решения проблем, связанных с населением. Стратегии предусматривают увеличение численности населения трудоспособного возраста, смягчение последствий, вызванных сокращением численности населения, решение проблемы быстрого старения общества и увеличение расходов на социальное обеспечение. Он отметил острую необходимость начала дискуссий по расширению занятости пенсионеров. Министр отметил, что среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития РК является единственной страной с коэффициентом рождаемости ниже единицы, а процесс старения идёт наиболее быстро. Хон Нам Ги подчеркнул, что такие серьёзные изменения в демографии не только приводят к старению и сокращению населения, но и создают препятствия экономическому росту.