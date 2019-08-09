Минобороны РК: Юг и Север соблюдают договорённости в военной сфере

Photo : YONHAP News

После заключения межкорейских договорённостей в военной сфере от 19 сентября прошлого года обе стороны соблюдали их, прекратив любые враждебные действия в приграничной зоне. Об этом говорится в представленном 18 сентября докладе минобороны РК. В нём, в частности, отмечается, что военные Юга и Севера полностью прекратили взаимные враждебные действия, провели демилитаризацию Объединённой зоны безопасности (JSA), в тестовом режиме ликвидировали посты охраны в ДМЗ, провели дорогу, соединяющую две Кореи, разминировали район совместных поисков останков погибших в Корейской войне, завершили по плану совместное обследование устья реки Ханган. Среди нереализованных пунктов договорённостей перечислены формирование межкорейского военного комитета, организация совместной работы и свободного передвижения в Объединённой зоне безопасности, полная ликвидация постов охраны в ДМЗ, проведение совместных поисков останков погибших в Корейской войне в демилитаризованной зоне на высоте Хвасальмори, обеспечение свободного передвижения гражданских судов в устье реки Ханган. В министерстве сообщили о планах продолжить работу по их реализации.