Новым помощником президента США по национальной безопасности будет Роберт О'Брайен

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Президент США Дональд Трамп принял решение назначить своим помощником по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который в настоящее время занимает должность представителя президента по вопросам освобождения заложников в структуре госдепартамента США. На своей странице в Twitter Трамп выразил уверенность в том, что О'Брайен прекрасно справится с новыми обязанностями, отметив, что долгое время работал с ним. 18 сентября, общаясь с журналистами в Сан-Диего, Дональд Трамп заявил: «Роберт О'Брайен очень уважаем. Я действительно знаю его, он проделал огромную работу на переговорах по освобождению заложников, у нас есть большие успехи в этом вопросе». Президент особо подчеркнул наличие взаимопонимания с О'Брайеном.