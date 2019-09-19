Real Meter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до 43,8%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 43,8%, понизившись на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого с 16 по 18 сентября среди двух тысяч жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 41,1% респондентов, что на 3% выше, чем неделю назад. По мнению экспертов Real Meter, снижение уровня поддержки президента связано с нарастанием скандала вокруг расследования прокуратурой дел семьи нового министра юстиции Чо Гука. 55,5% респондентов выступают против решения президента о назначении Чо Гука. Поддержали спорную инициативу 35,3%. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38,2%, оппозиционной партии Свободная Корея – 32,1%, партии Справедливого будущего – 6%, партии Справедливости – 5,2%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,2% при уровне достоверности 95%.