Экономические отношения между РК и Японией продолжают ухудшаться

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В Японии опубликованы показатели отрасли внешней торговли и туризма за август. Они указывают на более отчётливое влияние инициированного Сеулом бойкота японских товаров и поездок в Японию. Так, торговый профицит Японии относительно РК снизился более чем на 8%, а поток южнокорейских туристов снизился практически вдвое. Продажи японских автомобилей в РК сократились на 57%. Японское пиво, которое всегда лидировало на отечественном рынке, опустилось на 13-е место по продажам. Закрылись четыре магазина популярной японской сети магазинов одежды UNIQLO. Японский экспорт в РК снизился на 9,4%.